Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Keçi, öğrencilerin peşinden okula girdi; o anlar kamerada

         ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde bir keçinin öğrencileri takip ederek okulun içine girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keçi, öğrencilerin peşinden okula girdi; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

         ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde bir keçinin öğrencileri takip ederek okulun içine girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Silopi ilçesine bağlı Düzova İlk ve Ortaokulu öğrencilerini, okula gittikleri sırada sürüsünden ayrılan bir keçi takip etti. Keçiden korkan bazı öğrenciler, okula doğru koştu. Keçi de, öğrencilerin arkasından okula girdi. Keçi okul personeli tarafından dışarı çıkarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Yeni hoca kim olacak?
        Yeni hoca kim olacak?
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Cizre TSO yönetiminden gençlik merkezine ziyaret
        Cizre TSO yönetiminden gençlik merkezine ziyaret
        Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, evde eğitim alan öğre...
        Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, evde eğitim alan öğre...
        Silopi'de "Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı" semineri düzenlendi
        Silopi'de "Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı" semineri düzenlendi
        Şırnak'ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı
        Şırnak'ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı
        Şırnak'ta silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kardeş yaralandı
        Şırnak'ta silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kardeş yaralandı
        Şırnak'ta Termal Turizm Potansiyeli Paneli düzenlendi
        Şırnak'ta Termal Turizm Potansiyeli Paneli düzenlendi