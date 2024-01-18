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        Hollanda Büyükelçiliği´nin gönderdiği lale soğanları, Silopi´de yetiştirilecek

        HOLLANDA Büyükelçiliği tarafından gönderilen dünyaca ünlü lale soğanları, Şırnak´ın Silopi ilçesinde öğrenciler tarafından yetiştirilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:05
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        Hollanda Büyükelçiliği´nin gönderdiği lale soğanları, Silopi´de yetiştirilecek
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        HOLLANDA Büyükelçiliği tarafından gönderilen dünyaca ünlü lale soğanları, Şırnak´ın Silopi ilçesinde öğrenciler tarafından yetiştirilecek.

        Dönemin Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate´nin, Sema Çiftçi Çocuk Tiyatro Grubu ekibiyle birlikte 2022'de Şırnak´ın Silopi ilçesindeki Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´ne yaptığı ziyaretin ardından Büyükelçilik, Biyoloji Öğretmeni Nesrin Ecer´in `Zeka Sınıfı´ projesi için 100 lale soğanı gönderdi. En fazla lale üreten ülkelerden biri olarak bilinen Hollanda´dan gönderilen lale soğanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Okul Müdürü Hakkı Kaya, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte önce saksılara, daha sonra da okula ait seraya ekildi.

        Biyoloji Öğretmeni Nesrin Ecer, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yaklaşık 2 yıl önce Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate ve ekibi ile birlikte ilçemizi ziyaret ederek bizi mutlu etmişlerdi. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerini birlikte yürüttük. O zamanlar kurduğumuz bu dostça diyalogun devamı niteliğinde bugün de bize Hollanda´nın o meşhur lale soğanlarını hediye ederek, burada Hollanda´nın lalelerini açtıracak bir projeye dahil ettiler. Kendilerine bu güzel projeye bizi dahil ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

        Ektikleri laleler ile Hollanda'daki güzellikleri ilçede yaşatacaklarını söyleyen öğrencilerden Leyla Kösen ise "Arkadaşlarımızla birlikte ekimini yaptık. İnşallah büyüdüklerini hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

        Bir diğer öğrenci Mustafa Tayşun ise "Öğretmenlerimiz ile birlikte lale soğanlarını ektik. Çok güzel yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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