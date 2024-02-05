Kalp krizi geçiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın, hayatını kaybetti (2)

Akşam saatlerinde kaldığı otelin odasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın´ın (41) Türk bayrağına sarılı tabutu, hastanenin bahçesinde düzenlenen törenle memleketi Bingöl´e uğurlandı. Törene Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

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