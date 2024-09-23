Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cizre, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.