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        Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama

        ŞIRNAK'ta jandarma tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:30
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        Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama
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        ŞIRNAK’ta jandarma tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cizre, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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