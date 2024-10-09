Şırnak'ta 2 çocuktan 3 gündür haber yok

Aileleri, çocukları görenlerin veya yerini bilenlerin en yakın güvenlik birimine haber vermesini istedi.

İdil’e bağlı Oyalı köyünde yaşayan Enes Düzgün ile Enes Arız, 7 Ekim’de ilçe merkezinde yatılı kaldıkları Kur’an kursundan çantalarını alarak ayrıldı. Çocuklar geri dönmeyince, kurs yönetimi ailelere haber verdi. Ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, çocukların bulunması için çalışma başlattı.

ŞIRNAK’ın İdil ilçesinde önceki gün kaldıkları yatılı Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Enes Düzgün (15) ile Enes Arız (14) için arama çalışması başlatıldı.

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