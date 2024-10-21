Öğrencilerin, aşçı Ali ustayı duygulandıran uğurlaması
ŞIRNAK'ta 47 yıldır yaptığı aşçılığın 26 yılını okullarda geçiren ve en son görev yaptığı Nazmiye Demirel Kız Meslek Lisesi'nde emekli olan Ali Yumak, meslek hayatının son gününde öğrencilere verdiği sözü yerine getirerek döner yaptı.
ŞIRNAK’ta 47 yıldır yaptığı aşçılığın 26 yılını okullarda geçiren ve en son görev yaptığı Nazmiye Demirel Kız Meslek Lisesi’nde emekli olan Ali Yumak, meslek hayatının son gününde öğrencilere verdiği sözü yerine getirerek döner yaptı. Ardından okul müdürünün imza bahanesiyle çağırdığı Ali Yumak, yönetim ile vedalaştıktan sonra öğrenciler tarafından okulun kapısına kadar alkışlarla uğurlandı. Çekilen video sosyal medyada büyük ilgi görürken, Ali Yumak, ağlamamak için kendini zor tuttuğunu belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 1998’den bu yana çalışan aşçı Ali Yumak, 2014 yılında Nazmiye Demirel Kız Meslek Lisesi’nde görevlendirildi. 10 yıldır öğrencilere yemek yapan Ali yumak, 16 Ekim’de emekli olmak için dilekçe verdi. 47 yıllık meslek hayatının son gününde Yumak, öğrencilere verdiği sözü yerine getirerek döner yaptı. Ardından okul müdürünün imza bahanesiyle çağırdığı Ali Yumak, imzasını atıp yönetimle vedalaştıktan sonra, odadan çıkınca öğrencilerin sürprizi ile karşılaştı. Duygu dolu o anların yaşandığı o anda Yumak, öğrenciler tarafından okulun kapısına kadar alkışlarla uğurlandı. Kapıdan çıkarken de öğrenciler tarafından sevgi çemberine alındı. Konu ile ilgili çekilen video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
‘AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM’
Bir anda öğrencilerin sevgi çemberi ile karşılaştığını belirten Aşçı Ali Yumak, “1998 yılından beri Milli Eğitim bünyesinde aşçı olarak çalışıyorum. Ben çeşitli okullarda hizmet vererek, eğitimler vererek, eleman yetiştirerek çalıştım. En son 2014’te Nazmiye Demirel Kız Meslek Lisesi’nde göreve başladım. Buraya atandığımdan beri kız öğrencilere, başka okullardan gelen taşımalı öğrencilere severek yemek yapıyorum. Yemeklerim idarem tarafından hep beğenildi. Yanıma gelenlere ‘Temiz olun, yemek yapmayı öğrenin’ dedim. Bu öğrenciler bizim çocuklarımız. Kendi çocuklarıma yemek yapar gibi bu çocuklara da severek yemek yaptım. En son gün öğrencilere bir döner yaptım. Döneri yedikten sonra hiçbir şeyden haberim yoktu. Oturdum, yemeğimi yedim. Mutfaktaki arkadaşlarla vedalaştım. Sonra müdür bey beni aradı. ‘Ali Usta, bir imzan var’ diye çağırdı. Odasında kahve ısmarladı. İmzamı attım, vedalaştım. Kapıyı açar açmaz bu karşılamayla karşılaştım. Duygulandığım için ağzımdan kelime çıkmıyordu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Bu duyguyu Allah herkese nasip etsin. Böyle güzel bir ayrılığı herkese nasip etsin” dedi.
‘SEVEREK YAPINCA, İŞİNE DE YANSIYORDU’
Ali Yumak’ın işini severek yaptığını ve veda anlarının çekildiği videonun sosyal medyada çok beğenildiğini belirten Okul Müdürü Kerem Batmaz, “Ali usta ile 7 yıla aşkın bir süre beraber çalıştık. Ali usta gerçekten ilimiz için bir değer. Öğrencilerimiz için bir değer. Kendisi de vurgulamıştır, işini severek yapıyordu. Yemeği beğenildiği zaman, sorulduğunda ‘Hocam, ben yemeğime sevgimi kattım’ derdi. Bu onun klasik söylemlerinden biriydi. Kendisi gerçekten işini severek yapan birisiydi. Ali usta denilince ilimizde tek bir isim akla geliyordu. Bu bir sanayici değil. Direkt, Ali usta. Yemek ustası, aşçı. Bu akla gelir. Uzun zaman bu şekilde çalıştı. İşini severek yapıyordu. İşini severek yapınca, bu onun işine de yansıyordu. Gerçekten yemekleri çok beğeniliyordu. Süresi doldu ve ayrılmak istedi. Biz de emeklerinin karşılığı olarak böyle bir jest yaptık. Sosyal medyada benzer videolar var. Biraz ondan da esinlendik. Ama herhalde o olmasaydı, bunları görmeseydik de yine böyle bir şey yapacaktık. Çünkü Ali Usta bizler için, öğrenciler için bir değer. Tepkiler oldukça hoştu. Bu bizi şaşırttı. Biz kendisini mutlu etmeye çalışırken il geneli, genel bir beğeni aldık. Açıkçası hem onun hem de bizim hoşumuza gitti” diye konuştu.
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