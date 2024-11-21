Kayıp Hüsamettin'i Dicle Nehri'ndeki arama çalışması 2'nci gününde

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 17 Kasım’dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri’nde başlatılan arama çalışmaları, 2’nci günde de devam ediyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin, 17 Kasım’da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için, dün AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı. Havanın kararması üzerine aramalara ara verildi.