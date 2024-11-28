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        Gabar Dağı'nda işçiler, kar yağışını halay çekerek kutladı

        ŞIRNAK'ta, Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahalarında çalışan işçiler, kar yağışını halay çekerek kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:05 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:10
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        Gabar Dağı'nda işçiler, kar yağışını halay çekerek kutladı
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        ŞIRNAK’ta, Gabar Dağı’ndaki petrol üretim sahalarında çalışan işçiler, kar yağışını halay çekerek kutladı.

        1850 rakımlı Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda çalışan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Company (TPİC) işçileri, etkili olan kar yağışını halay çekerek kutladı. İşçilerin halay çektiği görüntüler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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