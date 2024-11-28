Gabar Dağı'nda işçiler, kar yağışını halay çekerek kutladı

1850 rakımlı Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda çalışan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Company (TPİC) işçileri, etkili olan kar yağışını halay çekerek kutladı. İşçilerin halay çektiği görüntüler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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