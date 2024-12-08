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        Şırnak'ta 'Sihirli Dünya' müzikali sahnelendi

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, Şırnak'ta 'Sihirli Dünya' isimli müzikal sahnelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:05
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        Şırnak'ta 'Sihirli Dünya' müzikali sahnelendi
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce yürütülen 1’inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, Şırnak’ta ‘Sihirli Dünya’ isimli müzikal sahnelendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 1’inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, Şırnak Valiliği ve Şırnak Üniversitesi’nin katkılarıyla ‘Sihirli Dünya’ isimli müzikal sahnelendi. Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi salonunda sahnelenen müzikale Vali Birol Ekici, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle, çocuklarla aileleri katıldı. Çocuklara opera ve bale sanatının tanıtıldığı müzikalde çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi. Müzikalde, çocuklara opera, orkestra ve enstrümanlar da tanıtıldı. Vali Birol Ekici, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Hepinizin bildiği üzere dün Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nü, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 23 ilde başlatmış olduğu turne çerçevesinde şehrimizde misafir ettik. Bugün yine Kültür Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün ‘Sihirli Dünya’ isimli çocuk oyununu çocuklarımıza sergilemiş bulunuyoruz. Çocuklarımızı sihirli bir dünyaya götürdük. Bütün çocuklarımız mutlu oldular. Dolayısıyla şehrimizin mutluluğu artmış oldu. Başta Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

        ‘TARİFİ ZOR DUYGULAR YAŞIYORUZ’

        Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle, Şırnak’ta olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “O kadar güzel bir seyirci vardı ki bugün tarifi zor duygular yaşıyoruz. Çok sevinçliyiz çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Çocuklarımızın bu kadar ilgili olması bizi çok mutlu etti. İki gündür Şırnaklıların yoğun ilgisi ile karşı karşıyayız. Biz Şırnak’ta olmaktan çok mutlu olduk. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzün 1’inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Şırnak’tayız. Şırnak’a hiç gelmediğimiz için ne kadar bir katılım olacağı konusunda bir fikrimiz yoktu. Fakat buraya gelince bu ilgiyi görünce olağanüstü, her şey çok güzel” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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