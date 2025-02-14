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        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (2)

        ÖĞRETMENOLACAKTIBingöl'ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Salih Demirel'in (23) Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:05
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        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (2)
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        ÖĞRETMENOLACAKTI

        Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Salih Demirel'in (23) Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenildi. Demirel'in Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Akkoyunlu köyündeki ailesinin yanına geldiği, tekrar okula gitmek için yola çıktığı kaydedildi.

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