Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (2)
ÖĞRETMENOLACAKTIBingöl'ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Salih Demirel'in (23) Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenildi.
ÖĞRETMENOLACAKTI
Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Salih Demirel'in (23) Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenildi. Demirel'in Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Akkoyunlu köyündeki ailesinin yanına geldiği, tekrar okula gitmek için yola çıktığı kaydedildi.
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