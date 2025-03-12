Şırnak'ta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Ahiret T.
ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Ahiret T., ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Bersis TOKİ mevkisinde meydana geldi. Habur istikametine seyir halindeki Ahiret T. idaresindeki motosiklet, şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazanın etkisiyle savrulan Ahiret T. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahiret T.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Minibüsün sürücüsü ifadesi için emniyete götürülürken, güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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