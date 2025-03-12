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        Şırnak'ta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Ahiret T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:15
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        Şırnak'ta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Ahiret T., ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bersis TOKİ mevkisinde meydana geldi. Habur istikametine seyir halindeki Ahiret T. idaresindeki motosiklet, şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazanın etkisiyle savrulan Ahiret T. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahiret T.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Minibüsün sürücüsü ifadesi için emniyete götürülürken, güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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