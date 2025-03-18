Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda, saat 05.00 itibarı ile PolNet'te arıza oluştu. Söz konusu arıza nedeniyle pasaport işlemleri yapılamaz hale geldi. Araçlar için giriş-çıkışlar tamamen durdurulurken, 2 kilometre uzunluğunda kuyruklar oluştu. Araçlar TIR sahalarına yönlendirilirken, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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