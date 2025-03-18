Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu

        TÜRKİYE'nin Irak'a açılan sınır kapısı Habur'da, Emniyet Bilgi Sistemi PolNet'teki arıza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin Irak'a açılan sınır kapısı Habur'da, Emniyet Bilgi Sistemi PolNet'teki arıza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

        Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda, saat 05.00 itibarı ile PolNet'te arıza oluştu. Söz konusu arıza nedeniyle pasaport işlemleri yapılamaz hale geldi. Araçlar için giriş-çıkışlar tamamen durdurulurken, 2 kilometre uzunluğunda kuyruklar oluştu. Araçlar TIR sahalarına yönlendirilirken, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta uyuşturucu ile yakalanan 3 avukat tutuklandı
        Şırnak'ta uyuşturucu ile yakalanan 3 avukat tutuklandı
        Silopi Kaymakamlığı bahçesinde kurulan iftar çadırlarında vatandaşlara hizm...
        Silopi Kaymakamlığı bahçesinde kurulan iftar çadırlarında vatandaşlara hizm...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Şırnak'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı