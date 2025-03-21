Nevruz etkinliğine katılan çocuklara, polislerden pamuk şeker

Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde dün Nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara, alanda görevli polis ekipleri pamuk şeker dağıttı. Çocuklar da polislere teşekkür etti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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