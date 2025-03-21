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        Nevruz etkinliğine katılan çocuklara, polislerden pamuk şeker

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelen çocuklara, polis ekipleri pamuk şeker dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:10
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        Nevruz etkinliğine katılan çocuklara, polislerden pamuk şeker
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelen çocuklara, polis ekipleri pamuk şeker dağıttı.

        Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde dün Nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara, alanda görevli polis ekipleri pamuk şeker dağıttı. Çocuklar da polislere teşekkür etti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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