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        Şırnak'ta daire yangını; 5 kişi dumandan etkilendi

        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, 1'i itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:30
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        Şırnak'ta daire yangını; 5 kişi dumandan etkilendi
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        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, 1'i itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi.

        Cizre ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın 6'ncı katındaki dairede, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler daireyi sararken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 1'i itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi. 5 kişi, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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