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        Şırnak'ta taşlı, sopalı kavga; 4 yaralı

        ŞIRNAK'ınİdil ilçesinde 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:24 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:30
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        Şırnak'ta taşlı, sopalı kavga; 4 yaralı
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        ŞIRNAK'ınİdil ilçesinde 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde İdil ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada K.T., M.S.T., M.İ. ve L.T. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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