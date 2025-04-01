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        Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bu kez de bayram şekeri

        ŞIRNAK'ta nevruz etkinliğinde engelli satıcı Barış Sebzeci'nin pamuk şekerlerini satın alıp çocuklara dağıtan polis memuru Sinan Baydı, Ramazan Bayramı'nda da yine çocuklara şeker ikram etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:25
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        Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bu kez de bayram şekeri
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        ŞIRNAK'ta nevruz etkinliğinde engelli satıcı Barış Sebzeci’nin pamuk şekerlerini satın alıp çocuklara dağıtan polis memuru Sinan Baydı, Ramazan Bayramı'nda da yine çocuklara şeker ikram etti.

        Cizre ilçesinde 20 Mart’taki nevruz kutlamaları sırasında görevli polis memurları Ali Talha Balbal ve Sinan Baydı, alanda pamuk şeker satan özel birey Barış Sebzeci’nin ürünlerini satın alıp, çocuklara dağıttı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polisleri tebrik edip, "Cizre'de düzenlenen nevruz kutlamalarında 2 polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canıyürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Polis memuru Sinan Baydı, Ramazan Bayramı'nda da görevli olduğu Silopi ilçesindeki polis kontrol noktasında, çocuklara şeker ikram etti. Çocukların bayramlarını da kutlayan Baydı'nın davranışı, takdirle karşılandı. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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