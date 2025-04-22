30 saniyede 8 yıllık emeğinin karşılığını aldı: O altını madalyayı kazanmam lazımdı

MOLDOVA'da düzenlenen 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 112 kilogramlık derecesiyle altın madalya kazanıp, Avrupa şampiyonu olan Şırnaklı Harun Algül (21), yarışmaya 1 saat kala anne ve babasıyla görüntülü görüşme yaptığını belirterek, "Onların yüz ifadesini görünce daha çok heyecan tuttu beni. Çünkü o madalyayı almam lazımdı; arkamda ülkem vardı, memleketim vardı. Onlar benden çok umutluydu. 8 yılımı verdim sadece 30 saniye için ve altın madalyayı almaya başardım" dedi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Arena Spor Salonu'nda 13 Nisan'da başlayan, 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katıldığı 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde, erkekler 55 kilogramda Şırnaklı milli sporcu Harun Algül, koparmada 112 kilogramlık derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Harun Algül, silkmede 129 kiloyla yedinci, toplamda 241 kiloyla beşinci sırada yer aldı. Memleketine dönen Hakan Algül'e coşkulu bir karşılama töreni yapıldı.

TÜRKİYE REKORU KIRDI

Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli madalyalar elde eden eski milli halterci İsmet Algül'ün yeğeni olan Harun Algül, amcasının televizyondaki başarılarını görüp bu spora başladı. 2017 yılında amcasının yanında haltere başlayan Algül, 2 yıl sonra Okullar Arası Gençler B Türkiye Şampiyonası'nda ilk yarışmasına katıldı. 49 kiloda yarışan Algül, burada Türkiye 3'üncüsü oldu. Daha sonra katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler alan milli halterci 2023'te Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya elde etti ve koparmada 103 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kırdı. Algül, 2024'te de Polonya'da düzenlenen U-23 Gençler Avrupa Şampiyonu oldu.

'BU YOLDA DEVAM EDECEĞİM' Harun Algül, 8 yıl önce bu spora başladığını belirterek, "İsmet Amcam milli sporcu. Sayısız madalyaları var. Onu televizyonlarda izlerken bu sporu yapabileceğime inandım. Amcamı kürsülerde görünce daha çok yapmak istedim. Daha sonra beni salona davet etti. İsmet Algül ve Hüseyin Ölgen hocalarım tekniğimi gördüler. Orada başladık antrenmanlara. Çok çalıştım. Bir zamandan sonra parlamaya başladım. Güzel derecelere elde ettim. Avrupa şampiyonu oldum, Türkiye'de sayısız madalyalarım var. Türkiye rekorlarım var. Allah'ın izniyle bu yolda devam edeceğim. Ülkem için, memleketim için madalya almaya devam edeceğim" dedi. 'ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM' 2025 Büyükler Avrupa Şampiyonluğu öncesinde annesi ve babası ile görüntülü görüştüğünü belirten Algül, "Onların yüz ifadesini görünce daha çok heyecan tuttu beni. Kendimi kontrol etmeye çalıştım. Çünkü o madalyayı almam lazımdı; arkamda ülkem vardı, memleketim vardı. Onlar benden çok umutluydu. O altın madalyayı almam lazımdı. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Bunun için çok mutluyum. İnşallah önümde daha çok uzun zamanlar var. Sakatlık olmazsa güzel hedefler koydum kendime. U-23, Gençler, İslami Oyunlar, Akdeniz Oyunları, Olimpiyatlar var. Her yerde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çünkü herkes benim arkamda. Bunu gördükten sonra ister istemez daha azimli çalışmam lazım" diye konuştu.