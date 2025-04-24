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        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

        ŞIRNAK'ta toz taşınımı etkili oldu, Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale geldi, araçlar ve balkonlar tozla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:20
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        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
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        ŞIRNAK’ta toz taşınımı etkili oldu, Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale geldi, araçlar ve balkonlar tozla kaplandı.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün, değerlendirme ve uydu verilerine göre yaptığı uyarının ardından Şırnak’ta toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale geldi. Araçlar, evlerin balkonları tozla kaplandı. Meteoroloji verilerine göre toz taşınımının yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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