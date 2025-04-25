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        TIR'ın çarpması ile şehit olan polis memuru, memleketine uğurlandı

        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın (33) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Uşak'a gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:38
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        TIR'ın çarpması ile şehit olan polis memuru, memleketine uğurlandı
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        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın (33) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Uşak'a gönderildi.

        Cizre- Nusaybin kara yolu Çığır köyü yakınında 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için olay yerine giden polis memuru Zeki Bacak, TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. TIR şoförü gözaltına alınırken, Bacak ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Zeki Bacak, dün akşam saatlerinde şehit oldu. Şehit polis memuru Bacak için Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Zeki Bacak'ın naaşı alana getirildikten sonra öz geçmişi okundu. Şehidin eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Duanın ardından 1 kız çocuğu babası olan şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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