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        Lise öğrencileri, topladıkları ilk hasadı öğrenci yurduna bağışladı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Organik Tarım Evleri Projesi' kapsamında yaklaşık 3 dönümlük arazide ektikleri tarım ürünlerinin ilk hasadını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:50
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        Lise öğrencileri, topladıkları ilk hasadı öğrenci yurduna bağışladı
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        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Organik Tarım Evleri Projesi' kapsamında yaklaşık 3 dönümlük arazide ektikleri tarım ürünlerinin ilk hasadını yaptı. Hasatta toplanan 50 kasa marul, ilçedeki bir öğrenci yurduna bağışlandı.

        Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım ve Teknoloji Bölümü öğrencileri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, Silopi Genç Girişimciler Derneği tarafından hayata geçirilen 'Organik Tarım Evleri Projesi' kapsamında, yaklaşık 3 dönümlük arazide uygulamalı tarım eğitimi aldı. Okulda aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı bulan ve domates, çilek, marul, sarımsak ve patlıcan gibi 15 farklı tarım ürünü ekerek bakımlarını yapan öğrenciler, ilk hasadı gerçekleştirdi. Hasatta toplanan 50 kasa marul, ilçedeki bir öğrenci yurduna bağışlandı.

        SINIFTA TEORİ, ARAZİDE PRATİK

        Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı Kaya, uygulamanın öğrencilerin öğrenme sürecini kalıcı hale getirdiğini ifade ederek, "Okulumuzda beş bölüm bulunuyor. Bunlardan biri Tarım ve Teknoloji Bölümü. Öğrencilerimizin bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirmesi, öğrenme sürecini kalıcı hale getiriyor. Bugün ilk hasadımızı yaptık ve marulları ilçemizdeki öğrenci yurduna ulaştırdık" dedi. Projeyi yürüten Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, "İçişleri Bakanlığımızın desteği ve okul arazisinin tahsisiyle bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz sınıfta teorik bilgi edinirken, bahçede pratik kazanıyor. Bu eğitimlerle Silopi Ovası'nın tarım potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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