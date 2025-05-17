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        Dut yemek isterken eli korkuluk demirine saplandı

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde dut yemek isterken eli korkuluk demirine saplanan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 20:12 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:15
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        Dut yemek isterken eli korkuluk demirine saplandı
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde dut yemek isterken eli korkuluk demirine saplanan H.P. (8), elindeki demirle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğleden sonra Şah Mahallesi Veteriner Caddesi’nde meydana geldi. Cizre Kaymakamlığı bahçesinde bulunan ağaçtan dut yemek isteyen H.P. isimli erkek çocuk, dengesini kaybederek düştü. H.P.’nin eli, korkuluk demirine saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin korkuluk demirlerini kesmesinin ardından H.P., eline saplanan demirle Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.P.’nin eline saplanan demir, operasyonla çıkarıldı. H.P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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