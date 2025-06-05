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        Şırnak'ta şap hastalığı görülen köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

        ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde şap hastalığına rastlanan Çobankazanı köyüne hayvan giriş çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:50 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:50
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        Şırnak'ta şap hastalığı görülen köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı
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        ŞIRNAK’ın Güçlükonak ilçesinde şap hastalığına rastlanan Çobankazanı köyüne hayvan giriş çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

        Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Çobankazanı köyünde şap hastalığına rastlanması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Köyün girişine ‘Bu köyde/mahallede şap hastalığı vardır’ tabelası asıldı. Güçlükonak İlçe Sağlık Zabıta Komisyonu’nda alınan karar ile Çobankazanı köyüne ikinci bir duyuruya kadar büyükbaş ve küçükbaşların giriş çıkışları yasaklandı. Çobankazanı ve çevresindeki köylerde ekipler tarafından dezenfeksiyon işlemleri ve sağlık taraması yapıldı. Hastalığın yayılımının önlenmesi için ekipler tarafından çiftçilere eğitim ve bilgi de verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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