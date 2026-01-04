Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
–Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Ortasu köyü yakınlarında sabah saat 10.00 sıralarında çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Uludere Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla otopsi için Uludere Devlet Hastanesine götürüldü.
