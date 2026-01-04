Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de "güvenlik toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın katılımıyla güvenlik toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 20:19 Güncelleme: 04.01.2026 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de "güvenlik toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın katılımıyla güvenlik toplantısı düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Sazak, en büyük hedeflerinin Şırnak'ın huzurunu sağlamak olduğunu söyledi.

        Geçen yıl ile bu yıla ilişkin genel bir değerlendirme yaptıklarını belirten Sazak, "Cizre'nin huzuru için tüm tedbirlerimizi aldık. 2026 yılında yeni strateji ve uygulamalarla güvenlik tedbirlerimizi en üst düzeyde almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Emre Tufan, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Cizre'nin güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı
        Cizre'nin güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı
        Şırnak'ta yola ve eve çığ düştü (2)
        Şırnak'ta yola ve eve çığ düştü (2)
        Şırnak Belediyesi araç sahipleri için uyarıda bulundu
        Şırnak Belediyesi araç sahipleri için uyarıda bulundu
        Şırnak'ta 5 kişinin yaşadığı eve çığ düştü
        Şırnak'ta 5 kişinin yaşadığı eve çığ düştü
        Şırnak'ta yola çığ düştü
        Şırnak'ta yola çığ düştü
        Şırnak'ta karla mücadele gece boyu sürdü
        Şırnak'ta karla mücadele gece boyu sürdü