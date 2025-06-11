Şırnak'ta yıldırım isabet eden 99 küçükbaş öldü

Olay, saat 16.00 sıralarında Güçlükonak İlçesi Boyuncuk köyü kırsalında meydana geldi. Etkili olan sağanağın ardından küçükbaş sürüsü, arazideki bir ağacın altında toplandı. Bu sırada sürüye yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle 15 farklı yetiştiriciye ait 99 küçükbaş öldü. İhbarla bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.