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        Şırnak'ta yıldırım isabet eden 99 küçükbaş öldü

        ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 99 küçükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:13 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:15
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        Şırnak'ta yıldırım isabet eden 99 küçükbaş öldü
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        ŞIRNAK’ın Güçlükonak ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 99 küçükbaş öldü.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Güçlükonak İlçesi Boyuncuk köyü kırsalında meydana geldi. Etkili olan sağanağın ardından küçükbaş sürüsü, arazideki bir ağacın altında toplandı. Bu sırada sürüye yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle 15 farklı yetiştiriciye ait 99 küçükbaş öldü. İhbarla bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışması başlattı.

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