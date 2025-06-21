Kayaya çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Nusaybin kara yolu Gültepe köyü mevkisinde meydana geldi. Iraklı Ali Deyeha’nın kontrolünü yitirdiği 11 Z 53670 yabancı plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarpıp motor kısmından alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafında söndürülürken, sürücü Deyeha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Deyaha'nın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.