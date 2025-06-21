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        Kayaya çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarparak alev alan otomobilin sürücüsü Ali Deyeha, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:00
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        Kayaya çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarparak alev alan otomobilin sürücüsü Ali Deyeha, hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Nusaybin kara yolu Gültepe köyü mevkisinde meydana geldi. Iraklı Ali Deyeha’nın kontrolünü yitirdiği 11 Z 53670 yabancı plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarpıp motor kısmından alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafında söndürülürken, sürücü Deyeha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Deyaha'nın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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