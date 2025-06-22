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        Şırnak'ta çalıştığı lokantada erkek çalışan tarafından bıçaklanan Gülizar öldü

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız (29), çalıştığı lokantada erkek çalışan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 22:48 Güncelleme: 22.06.2025 - 22:50
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        Şırnak'ta çalıştığı lokantada erkek çalışan tarafından bıçaklanan Gülizar öldü
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız (29), çalıştığı lokantada erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alınırken, Gülizar’dan geriye bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.

        Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından çıkan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülizar’dan geriye ise bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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