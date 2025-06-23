Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Gülizar bıçaklanarak öldürüldü; olay anı kamerada

        ŞIRNAK'ınSilopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ın (29), çalıştığı lokantada erkek çalışan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülizar bıçaklanarak öldürüldü; olay anı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞIRNAK'ınSilopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ın (29), çalıştığı lokantada erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olay, kameraya yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpek Yolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yıldız’ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

        ŞÜPHELİ EMNİYETTE

        Gülizar'dan geriye bir düğünde çekildiği görüntüleri kaldı. Öte yandan Gülizar Yıldız'ın bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; lokantanın mutfak bölümüne gelen Gülizar'ın yanına hızla giden R.K.'nin birden genç kadını bıçakladığı, daha sonra çalışanların müdahalesi yer alıyor. R.K.'nin emniyetteki işlemleri desürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Trump: Neden rejim değişikliği olmasın?
        Trump: Neden rejim değişikliği olmasın?
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Şırnak'ta iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Şırnak'ta çalıştığı lokantada erkek çalışan tarafından bıçaklanan Gülizar ö...
        Şırnak'ta çalıştığı lokantada erkek çalışan tarafından bıçaklanan Gülizar ö...
        Şırnak'ta örtü yangını (2)
        Şırnak'ta örtü yangını (2)
        Şırnak'ta örtü yangını
        Şırnak'ta örtü yangını
        Kayaya çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü
        Kayaya çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü
        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan cipin sürücüsü öldü
        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan cipin sürücüsü öldü