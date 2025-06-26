Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Elektrik akımına kapılan kadın, ağır yaralandı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Fatma Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik akımına kapılan kadın, ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Fatma Ö. (49), sulu klimanın haznesine su doldurduğu sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

        Olay, dün Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Ö., evindeki su klimasının haznesine su doldurduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma Ö., ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne, buradan da Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fatma Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler

        Benzer Haberler

        Silopi'de elektrik akımına kapılan kadın yaralandı
        Silopi'de elektrik akımına kapılan kadın yaralandı
        Yeşilay, Şırnak'ta bağımlılıkla mücadele için 4 yılda yaklaşık 17 bin kişiy...
        Yeşilay, Şırnak'ta bağımlılıkla mücadele için 4 yılda yaklaşık 17 bin kişiy...
        TYT'de yanlış okulda olduğu sınav sırasında anlaşıldı; şikayetçi oldu
        TYT'de yanlış okulda olduğu sınav sırasında anlaşıldı; şikayetçi oldu
        Beşiktaş ve Şırnak Petrol Spor'un U16 takımları dostluk maçına çıktı
        Beşiktaş ve Şırnak Petrol Spor'un U16 takımları dostluk maçına çıktı
        Silopili gençler Çanakkale'ye kültür gezisine uğurlandı
        Silopili gençler Çanakkale'ye kültür gezisine uğurlandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı