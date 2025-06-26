Elektrik akımına kapılan kadın, ağır yaralandı

Olay, dün Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Ö., evindeki su klimasının haznesine su doldurduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma Ö., ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne, buradan da Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fatma Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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