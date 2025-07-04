Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Silopi'de istifa yürüyüşünde sloganlara tepki gösteren kişi darbedildi

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, DEM Parti'li Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'nın parti disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından, istifasını isteyen ilçe teşkilatı yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:37 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de istifa yürüyüşünde sloganlara tepki gösteren kişi darbedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, DEM Parti’li Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’nın parti disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından, istifasını isteyen ilçe teşkilatı yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında sloganlara tepki gösteren kişi darbedildi.

        DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu’nun, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı ‘kesin ihraç’ istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk etmesinin ardından, Silopi ilçe teşkilatı tarafından basın açıklaması ve yürüyüş düzenlendi. DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partilinin katıldığı açıklama öncesinde ilçe binası önünde toplanan grup, yaklaşık 1 kilometre yürüyerek Silopi Belediyesi önüne geldi.

        Yürüyüş sırasında bir kişi, kalabalığın attığı ‘Jiyan istifa’ sloganlarına tepki gösterdi. Bunun üzerine kalabalıktan bir grup, söz konusu kişiyi darbetmeye başladı. Yumruklu saldırıya uğrayan bu kişi, çevredekilerin araya girmesiyle kalabalığın arasından çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

        Olayın ardından grup, belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Belediye Meclis Üyesi Amine Yiğit tarafından okunan açıklamada, “Kadınlarla ortaklaşmayan, partimizin ilkelerini benimseyememiş, halka cevap olamamış, halkın yanında yer almak yerine başka çevrelerin etkisi altına girmiş bir şahsın Silopi Belediyesi’ni yönetme imkanı ve olanağı yoktur. Her ne koşulda olursa olsun başta kadın kazanımları olmak üzere bizler halkımızın kazanımlarını koruyup sahip çıkma kararlılığından vazgeçmeyeceğiz. Silopi Belediyesi kadınların belediyesidir, halkın belediyesidir ve yeniden halkın yönetimine geçene kadar bu şahsa karşı durmaya devam edeceğiz. Bu kentin iradesini hiçbir şart ve koşulda temsil edemezsin. Partimize ve halkımıza karşı giydiğin bu eksiklik ve yetmezlikten çıkışının tek yolu bulunduğun makamdan istifa etmendir. Silopi Belediyesi halkındır ve her daim halkın olmaya devam edecektir” denildi.

        Açıklamanın ardından partililer, belediye önünde kısa süreli oturma eylemi yaptıktan sonra sessizce dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Kaçkar'daki uçak kazasında pilota veda!
        Kaçkar'daki uçak kazasında pilota veda!
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!

        Benzer Haberler

        Gabar Dağı'nda orman yangını
        Gabar Dağı'nda orman yangını
        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' bu kez Şırnak'ta
        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' bu kez Şırnak'ta
        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı
        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı
        Şırnak'ta düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" yarın başlıyor
        Şırnak'ta düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" yarın başlıyor
        Şırnak'ta 3 gencin otomobilin bagajında yolculuk yapması cep telefonu kamer...
        Şırnak'ta 3 gencin otomobilin bagajında yolculuk yapması cep telefonu kamer...
        Şırnak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Şırnak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı