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        Silopi'de termometreler 50 dereceyi gördü; sokaklar boşaldı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde termometreler 50 dereceyi gösterirken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:10
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        Silopi'de termometreler 50 dereceyi gördü; sokaklar boşaldı
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        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde termometreler 50 dereceyi gösterirken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, Şırnak ve çevresindeki illerde hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceğini, vatandaşların zorunlu olmadıkça 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti.

        Bugün gün içinde hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Silopi ilçesinde birçok esnaf iş yerini geç açtı ya da gün boyu kapalı tuttu. Vatandaşlar serinlemek için evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları sabah erken saatlerde dışarı çıktı. Cadde ve sokaklarda araç ve yaya trafiği azalırken, gölgelik alanlar, sulama yapılan parklar ve belediye fıskiyeleri çocukların uğrak noktası oldu.

        'HAVALAR ÇOK SICAK'

        Alışveriş için aracına binerek dışarıya çıkan İslam Yalvaç, "Havalar çok sıcak. Silopi ve Cizre zaten çok sıcak bir iklime sahip. Bu sene ise çok daha fazlası var. Termometreler 50 derecenin üstünü göstermeye başladı. Bu da insan sağlığı için çok zararlı bir durum. Araç kliması olsun, evdeki klimalar olsun çalışmamaya başladı. Randıman vermiyor. Enerji tüketimi de artıyor. Hem ekonomik hem çevresel olarak olumsuz etkileniyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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