Silopi'de "Mahalle Ligi Turnuvası" düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde voleybol, basketbol ve badminton branşlarında müsabakaların yapılacağı "Mahalle Ligi Turnuvası" 300 sporcunun katılımıyla başladı.

Silopi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kamu kurumlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından turnuvanın açılışında konuşan Vali Bilgin, sporun önemini vurgulayarak, başta Silopi ve Cizre ilçeleri olmak üzere sporun her alanında daha güzel faaliyetler yürüterek gençleri, çocukları sporla geleceğe hazırlamak için yapılan bu organizasyonların çok anlamlı olduğunu söyledi.

Özellikle Cizre'de başlayan bu organizasyonun ülkede yaygınlaşmasının ayrı bir anlam ifade ettiğini dile getiren Bilgin, "Spor alanında ilk 10 sıraya giren ilimizde gençlerimizin lisanslı sporculuk faaliyetlerinde önemli bir aşama kaydettiğini görüyoruz. Buradaki antrenörlerimiz, spor camiasının yöneticileri ve okullarda beden eğitimi öğretmenlerimizle birlikte bu güzel çalışmalara katkı sunup, sizlerin çok yönlü yetişmesine vesile olacağız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da ülkede 51 ilde mahalle liglerinin başladığını ifade ederek, "Şırnak Türkiye'nin koordinatörü." ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından müsabakalara geçildi.



300 sporcunun katıldığı turnuva 3 Mayıs'a kadar devam edecek.





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