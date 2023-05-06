GÜNCELLEME - Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan 19 yaşındaki gencin arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşıldı.

İlçede piknik yapmak için arkadaşlarıyla Akdizgin mevkisine gelen Diyar Güzel yüzmek için Dicle Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra suda akıntıya kapılarak gözden kaybolan Güzel'in arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Batman ve Şırnak'tan AFAD ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin arama çalışmaları sonucu Güzel’in cesedi kaybolduğu yerin 400 metre uzağında bulundu.

Ceset otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

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