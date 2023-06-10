Şırnak'ın Çevrimli köyünde 33 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği 27 kişi anıldı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Çevrimli köyünde 33 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi için anma programı düzenlendi.

Çevrimli'de terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişiyi anmak için köy mezarlığında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Köy muhtarı İbrahim Özbey, 33 yıl önce yaşanan katliamı asla unutmayacaklarını belirterek, terör örgütünü lanetlediklerini söyledi.



Program, İlçe Müftüsü Kemal Benek'in dua etmesiyle son buldu.

Anma programına, Güçlükonak Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tahir Başkonuş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uzuntaş ve Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.