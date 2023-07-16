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        Şırnak'ta bir hasta hava ambulansıyla Van'a götürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 22:01
        Şırnak'ta bir hasta hava ambulansıyla Van'a götürüldü

        ŞIRNAK (AA) - Beytüşşebap ilçesinde bir hasta, ambulans helikopter ile Van’a sevk edildi.

        Rahatsızlanarak Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne başvuran 41 yaşındaki S.B.’nin Hellp sendromu (alyuvar erimesi, karaciğerde enzimlerin yükselmesi ve trombosit düşüklüğü) geçirdiği belirlendi.

        İlk müdahalesi burada yapılan hastanın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.

        Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığına iniş yapan ambulans helikopter, S.B.’yi Van’a götürdü.

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