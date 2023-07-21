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        Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin davada karar

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 21:48
        Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin davada karar

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 yıl önce Süryani Hurmüz ve Şimuni Diril çiftinin kaybolması ve Şimuni Diril'in cesedinin bulunmasına ilişkin davada yargılanan tutuklu sanık Apro Diril, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Diril katılırken, tutuksuz sanıklar İ.Y. ve B.Ö. katılmadı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Sanık Apro Diril savunmasında, kendisine isnat edilen suçlamayı kabul etmedi, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme, sanık Diril'i "tasarlayarak öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, tutuksuz sanıklar İ.Y. ve B.Ö'nün ise beraatine karar verdi.

        Kovankaya köyünde yaşayan Hurmüz ve Şimuni Diril çiftinden 11 Ocak 2020'den itibaren haber alınamamış ve arama çalışması başlatılmıştı. 20 Mart 2020'de köyün yaklaşık 1,5 kilometre uzağında Şimuni Diril'in cesedi bulunmuştu. Hurmüz Diril ise hala bulunamadı.

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