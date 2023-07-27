Şırnak'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 2023 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Vekili ve Güçlükonak Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2023'de kentte yapılacak yatırımlar ile yerel ve bölgesel konular değerlendirildi.

Alemdaroğlu, yaptığı konuşmada, kent genelinde 307 proje ve işin yürütüldüğünü, bunun da bütçesinin 28 milyar 547 milyon lira olduğunu belirtti.

307 projenin 75'inin tamamlandığını ifade eden Alemdaroğlu, "120 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 65 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 47 proje ve işe henüz başlanılamamıştır." dedi.

​​​​​​​Toplantıda, ilgili kurumların temsilcileri de sunum yaptı.

Toplantıya, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.