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        AFAD Şırnak'ta boğulma vakalarına su altı dronla müdahale edecek

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Şırnak İl Müdürlüğü, boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla envanterine su altı dronu kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:26
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        AFAD Şırnak'ta boğulma vakalarına su altı dronla müdahale edecek
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Şırnak İl Müdürlüğü, boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla envanterine su altı dronu kattı.

        AFAD İl Müdürlüğünce X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, kentin coğrafik koşulları gereği başta Dicle Nehri ve Habur Çayı olmak üzere Uludere ile Beytüşşebap ilçeleri arasında 5 barajın olduğu ve barajların su tutmasıyla göletler oluştuğu belirtildi.

        Türkiye'nin en büyük barajlarından Ilısu Barajı'nın kent sınırlarında yer aldığı aktarılan paylaşımda, "Yaz aylarının çok sıcak geçmesi sonucu vatandaşların serinlemek için girdiği su kaynaklarında çok sık boğulma vakaları olmaktadır. Bu boğulma vakalarına etkin ve hızlı müdahale için öncelikle Cizre ilçemizde dalgıç ekipleri kuruldu. Envantere katılan su altı dron ile boğulma vakalarına daha etkin ve hızlı müdahale etmesine olanak sağlandı." ifadelerine yer verildi.

        Paylaşımda, dronu kentte kazandırmasında emeği geçen Vali Cevdet Atay ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'a teşekkür edildi.

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