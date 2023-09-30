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        Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, iş insanlarıyla bir araya geldi

        Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:29
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        Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, iş insanlarıyla bir araya geldi
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        Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Silopi ilçesinde bir otelde düzenlenen programa, Kaymakam Cihat Koç, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan, kulüp yöneticileri ve Silopili iş insanları katıldı.

        Kaymakam Koç, ilçede çok yetenekli sporcuların olduğunu belirterek, "Genç sporcuları herhangi bir kişinin ya da kurumun inisiyatifine, insafına bırakmayız. Gerekli desteği sunarsak bu gençlerimizi ileride profesyonel olan takımlarda görebiliriz. Kaymakamlık olarak sonuna kadar her desteği vereceğiz." dedi.

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