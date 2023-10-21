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        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda Galatasaray HDI sigorta ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:42
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        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda Galatasaray HDI sigorta ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

        Hazırlıklarını tamamlayan takım, deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

        RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 15.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu olacak.

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