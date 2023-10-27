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        Şırnak'ta öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yaptı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:12 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:12
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        Şırnak'ta öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yaptı
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

        Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Şenba Şehir Er Şeref Bulut İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Hanke Dağları eteklerindeki okullarının bahçesinde koreografi çalışması yaptı.

        Yaklaşık 300 öğrencinin yer aldığı etkinlikte, okul bahçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına tasarlanan logo oluşturuldu.

        Koreografi, dron ile havadan görüntülendi.

        Koreografi koordinatörü öğretmen Esin Gezer, e-twining projesi kapsamında 81 ilde bu etkinliğin yapıldığını söyledi.

        81 ilde 81 öğretmenin yaklaşık 2 bin 500 öğrenciyle 100 rakamını yazdığını belirten Gezer, "Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin önemini tüm dünyaya göstermeye amaçlıyoruz. Bana göre Cumhuriyet, Cumhuriyet Bayramı'nı Şırnak'ta Hanke Dağları'nın eteklerinde hep birlikte kutlamaktır." dedi.

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