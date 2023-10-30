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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:45
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 11'i, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bir şüpheli ise ilgili ilin birimine teslim edildi.

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