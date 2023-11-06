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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 86 kişiye adli işlem uygulandı

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 86 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 06.11.2023 - 18:44
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 86 kişiye adli işlem uygulandı
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 86 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 86 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 46,50 gram eroin, 8,3 gram esrar, 4 bong, 5 bin 114 paket gümrük kaçağı sigara, 180 muhtelif eşya, 140 cep telefonu aksesuarı, 111 elektronik eşya, 100 puro, 71 şişe alkol, 48 cep telefonu, 3 tarihi eser, 12 kol saati ve 2 kilogram çay ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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