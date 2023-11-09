Şırnak Belediye Başkanı Yarka'dan kente kazandırılmak istenen park ile ilgili açıklama: Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kente kazandırılmak istenen park ile ilgili, "HDP grubunun zaman zaman belediye meclisimizde de bize karşı olduğunu herkes biliyor. AK Parti eliyle yapılan hizmetlere karşılar. Kendilerini kınıyorum." dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kente kazandırılmak istenen park ile ilgili, "HDP grubunun zaman zaman belediye meclisimizde de bize karşı olduğunu herkes biliyor. AK Parti eliyle yapılan hizmetlere karşılar. Kendilerini kınıyorum." dedi.

Şırnak Belediyesi merkez Bahçelievler Mahallesi'nde üzerinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait atıl durumda olan 1780 metrekarelik alanda çocuk ve yaşam parkı kurulması için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Yarka, beraberinde belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla parkın yapılacağı alanda gazetecilere, Bahçelievler Mahallesi muhtarının ve vatandaşların bu alanda park yapılmasını istediğini, bunun da bazı prosedürleri olduğunu söyledi.

"TOKİ tarafından yapılacak park ile ilgili İl Genel Meclisi toplantısında sunulan teklif HDP’li üyeler tarafından reddedildi." diyen Yarka, Şırnak'ta güzel çalışmalar yapmak istediklerini ifade etti.

Kentte yaptıkları çalışmaların vatandaşlar tarafından görüldüğünü belirten Yarka, memnuniyetlerin kendilerine iletildiğini aktardı.

Yarka, şunları kaydetti:

"İl Genel Meclis üyelerinin böyle bir kararda böyle bir talebe ayakta alkış tutacağını beklerken bunu ötelediler. Eylül ayında, ekim ayında ötelediler. Hangi gerekçeyle öteliyor, reddediyorsunuz? 7 Kasım'da Belediye Meclis toplantısında yeniden teklif sunduk, oy çokluğuyla teklif kabul edildi. AK Parti eliyle yapılan hizmetlere karşılar. Kendilerini kınıyorum."