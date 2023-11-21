Cizre'de 100. Yıl Cizre Halk Kütüphanesi'nin yapımı tamamlandı

Cizre ilçesinde 100. Yıl Cizre Halk Kütüphanesi'nin yapımı tamamlandı.

İlçe Millİ Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Fatih Orak ile Cumhuriyet'in 100. yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 100 yeni kütüphane hedefi doğrultusunda yapımı tamamlanan 100. Yıl Cizre Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak, Kütüphane Müdürü Fikret Ulaş'tan bilgi aldı.

Bilginin yenilikle buluştuğu çağdaş kütüphanede, Cizre Halk Eğitimi Merkezi tarafından çeşitli kursların açılacağını ifade eden İke, inşa edilen modern kütüphanede, kitapseverler için bir yer aynı zamanda analog ve dijital kaynakların kusursuz bir karışımını arayan teknoloji meraklısı bireyler için de ideal bir ortam olduğunu belirtti.

İke, "Kütüphanede bebek, çocuk ve gençlik bölümleri, engelsiz çalışma alanları, eğitim sınıfları, konferans, toplantı ve sergi salonu yer alıyor. Bunun yanı sıra atölye ve etkinlik bölümleri, multimedya merkezi, bebek bakım odası ve kafeterya gibi alanlarda da hizmet verilecektir." dedi.