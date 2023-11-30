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        AFAD Şırnak'ta boğulma vakalarına su altı dronu ile daha hızlı müdahale ediyor

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Şırnak İl Müdürlüğü, boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek için su altı dronu kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:10
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        AFAD Şırnak'ta boğulma vakalarına su altı dronu ile daha hızlı müdahale ediyor
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Şırnak İl Müdürlüğü, boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek için su altı dronu kullanıyor.

        AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, AA muhabirine, dron ihtiyacının Valilikçe karşılandığını, AFAD olarak nehir, baraj, gölet ve akarsularda dronu denemek amacıyla gerekli tatbikatları gerçekleştirdiklerini, denemelerin hepsinde olumlu sonuç aldıklarını söyledi.

        Kent genelinde ciddi su kaynakları olduğunu ve son yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 5 barajın yapıldığını aktaran İşlek, özellikle gençlerin, sıcak havada serinlemek için nehir ve barajlara tehlikesine bakmadan girdiğini, bunun sonucunda boğulma vakaları ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

        Şırnak'ta son 10 yılda 33 boğulma vakasının yaşandığını ifade eden İşlek, dronu envanterlerine katma amaçlarının, boğulma vakalarına kısa sürede müdahale etmek olduğunu kaydetti.

        Cizre Belediyesi bünyesinde 6 kişilik dalgıç arama kurtarma ekibi de kurulduğunu ifade eden İşlek, şöyle konuştu:

        "Daha önce dalgıcımız yoktu. İl ve ilçelerimizin tamamına hizmet etmek için bu ekip hazırda bekliyor. Su altı dronunun hızlı hareket etmesi ve görüntü kalitesinin iyi olması arama kurtarma çalışmalarına ciddi katkı sağlıyor. Böyle bir cihaza sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Envanterimizde çok faydalı bir cihaz var. Bu doğrultuda bize her türlü desteğini esirgemeyen Valimize, milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Depreme, sele, heyelan gibi doğal afetlere nasıl hazırlıklı olmamız gerekiyorsa su altı arama kurtarma konusunda da hazırlıklı olmamız gerekiyor."

        - "10 kişinin bir saatte taradığı alanı dron 10 dakikada tarıyor"

        Olay yerinde bir dalgıcın giyimi, tüpünü hazırlanmasının en az 15-20 dakika sürdüğünü, ama dronu 2 dakika içerisinde suyun içinde arama çalışmalarına kattıklarını aktaran İşlek, bunun çok önemli olduğunu anlattı.

        "Boğulma vakalarında ne kadar hızlı davranırsanız kişiyi canlı çıkarma ihtimaliniz o kadar artar. Dronun, saniyede 12 metrelik bir hızla çok geniş alanları kısa sürede tarama özelliği var. İnsan belirli bir süreden sonra yoruluyor; dronun bataryası, elektriği olduğu sürece arama çalışmasına devam ediyor. 10 kişinin bir saatte taradığı alanı dron 10 dakikada tarıyor." ifadelerini kullanan İşlek, dronun suya düşen bir cismi robot kol sayesinde çıkarabildiğini de sözlerine ekledi.

        AFAD'da harita mühendisi ve dron operatörü Funda Çak da dron eğitiminin ardından yaptıkları tatbikatlarla olası durumlara hazırlıklı olduklarını bildirdi.

        Dronda 4k kalitesinde görüntü çekilebildiğini, aynı zamanda suyun derinliğini, sıcaklığını, nemini gösterge panelinde görebildiklerini belirten Çak, "Kesintisiz 5 saat görüntü alabiliyor. Daha uzun bir arama yapılması gerektiğinde jeneratörle kesintisiz güç sağlanabiliyor. Kaybolan bir cismi rahatlıkla bulmakta büyük bir kolaylık sağlıyor. Kendi sürümünün en son modelini kullanıyoruz. Bu cihaz ihtiyaç halinde arama kurtarmaya çok büyük katkılar sağlayacak. Cihazı kurumumuza kazandıran yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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