Şırnak'ta Cehennem Deresi'nde cam ve ahşap seyir terasları yapılacak Şırnak Valiliğince, İl Özel İdare Müdürlüğü bütçesinden İdil ilçesinin Sulak ve Yarbaşı köyleri sınırları içerisinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde cam ve ahşap seyir terasları yapılacak.

Şırnak Valiliğince, İl Özel İdare Müdürlüğü bütçesinden İdil ilçesinin Sulak ve Yarbaşı köyleri sınırları içerisinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde cam ve ahşap seyir terasları yapılacak.

Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Sulak köyünde terasın yapılacağı alanı inceleyerek İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Birlik ve İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Atay, Cehennem Deresi bölgesinin turizm potansiyeli olan bir yer olduğunu, bunu harekete geçirmek için 2 köy sınırları içerisinde vadiye bakan bölümde cam ve ahşap teras yapacaklarını söyledi.

Bölgede huzurun hakim olduğunu aktaran Atay, vatandaşların da bu huzura sahip çıktığını belirtti.

"Huzuru burada vatandaşımıza emanet ediyoruz. Bu huzurla beraber buranın eksik olan alt yapısını ve yollarını yapıyoruz. Bunun yanında turizm amaçlı yapılacak olan ahşap ve cam teraslarını turizme kazandıracağız." ifadelerini kullanan Atay, bölgenin Cehennem Deresi Tabiat Parkı olması için gerekli müracaatların yapıldığını ve tescillenmesini beklediklerini aktardı.

Tescillenme ile bölgede birçok projenin hayata geçeceğini kaydeden ifade eden Atay, yapılacak projede 13 kilometrelik yürüyüş parkurlarının olacağını bildirdi.

Atay, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda vadiye inebilecek yürüyüş merdiveni olacak. Biz bu işleri yaptıktan sonra vatandaşlarımızın buraya ciddi anlamda rağbet edeceklerine inanıyorum. Çünkü bu bölge bu havza insanların merak ettiği bölgeler. İnşallah artık burayı turizm haberleri ile takip edeceğiz. İnşallah bölge adına insanlara fayda sağlar, hayır getirir. Şimdiden hayırlı olsun."

Proje kapsamında her iki köyde yapılması planlanan terasların her biri 300 metrekare olacak. Projede, 100 araçlık otopark, 500 metrekare açık kapalı kafeterya ve 500 metrekarelik peyzaj çalışması öngörülüyor.