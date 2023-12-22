Cizre TSO yönetiminden gençlik merkezine ziyaret Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım beraberindeki heyet ile Cizre Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım beraberindeki heyet ile Cizre Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Yıldırım Meclis Başkanı Mesut İverendi ve Yönetim Kurulu üyesi Halit Ürük ile gerçekleştirdiği ziyarette Gençlik Merkezi Müdürü İlhan İverendi ile görüştü.

İverendi merkezde yapılan etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili Yıldırım'a bilgi verdi.

Yıldırım, her zaman gençlerin yanında olduklarını ve onları destekleyeceklerini ifade ederek, Cizre Gençlik Merkezinde çalışanlara görevlerinde başarı diledi.