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        Şırnak'ta okula giren keçi kamerada

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde okula giren keçiyi güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:35
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        Şırnak'ta okula giren keçi kamerada
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde okula giren keçiyi güvenlik kamerası kaydetti.

        İlçede Düzova İlk ve Ortaokulu'na giden öğrencilerin peşine takılan keçi, okula girdi.

        Koridorda keçiyi gören öğrenciler şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler keçiyi okuldan çıkaramayınca görevli personelden yardım istedi.

        Keçi personel tarafından okuldan çıkarıldı. Güvenlik kamerası okula giren ve personel tarafından çıkarılan keçiyi görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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