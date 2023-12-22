Şırnak'ta okula giren keçi kamerada

Şırnak'ın Silopi ilçesinde okula giren keçiyi güvenlik kamerası kaydetti.

İlçede Düzova İlk ve Ortaokulu'na giden öğrencilerin peşine takılan keçi, okula girdi.

Koridorda keçiyi gören öğrenciler şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler keçiyi okuldan çıkaramayınca görevli personelden yardım istedi.

Keçi personel tarafından okuldan çıkarıldı. Güvenlik kamerası okula giren ve personel tarafından çıkarılan keçiyi görüntüledi.