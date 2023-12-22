Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 13. haftasında konuk olacağı Bigadiç Belediyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Başantrenör Şahin, AA muhabirine, ligde son 5 maçın 4'ünü kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Ligin son maçını kazanarak devreyi galibiyetle kapatmak istediklerini belirten Şahin, " İnşallah seyircimizin de desteği ile daha güzel sonuçlar alacağız. Ligin son maçına çıkacağız ikinci yarıda daha iyi daha başarılı sonuçlar alan bir takım olacak. Oyuncular çok ciddi bir çalışma içerisinde. İnşallah her şey güzel olacak" dedi.

Rams Global Cizre Belediyespor, 24 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'nda Bigadiç Belediyespor ile karşılaşacak.